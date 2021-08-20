محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعقيمهما.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة نجران بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وبلغ مجموع ما انتهي من تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 194 يوماً 2012 مسجدًا. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم. 20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 05:14 PM بعد تعقيمهما.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بمنطقة نجران "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بمنطقة نجران أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة نجران بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وبلغ مجموع ما انتهي من تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 194 يوماً 2012 مسجدًا. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم. الكلمات المفتاحية ، "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بمنطقة نجران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بمنطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.