، في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة مراقب المباراة الأستاذ علي البوعينين وحضور الجهاز الإداري من النادي واللجنة الطبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وحضر الاجتماع من طرف فريق الاتحاد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، ومدير الفريق الكابتن مشعل السعيد وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي، حيث تـم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة باللقاء.
و تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأساسي الأصفر المخطط بالأسود في اللقاء، فيما سيرتدي فريق الرجاء اللون الأخضر.
في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-20
عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة مراقب المباراة الأستاذ علي البوعينين وحضور الجهاز الإداري من النادي واللجنة الطبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وحضر الاجتماع من طرف فريق الاتحاد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، ومدير الفريق الكابتن مشعل السعيد وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي، حيث تـم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة باللقاء.
و تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأساسي الأصفر المخطط بالأسود في اللقاء، فيما سيرتدي فريق الرجاء اللون الأخضر.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:53 PM
عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ظهر اليوم الاجتماع الفني المصاحب للمباراة النهائية بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي على كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برئاسة مراقب المباراة الأستاذ علي البوعينين وحضور الجهاز الإداري من النادي واللجنة الطبية وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وحضر الاجتماع من طرف فريق الاتحاد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، ومدير الفريق الكابتن مشعل السعيد وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي، حيث تـم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة باللقاء.
و تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأساسي الأصفر المخطط بالأسود في اللقاء، فيما سيرتدي فريق الرجاء اللون الأخضر.
، في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.. الاتحاد بالزي الأصفر والرجاء بالأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.