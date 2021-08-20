شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور عبدالله الفاخري: العصائر غير الطازجة تزيد من نسبة الإصابة بحصوات الكلى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث الدكتور عبدالله الفاخري عن أسباب زيادة نسبة تكون الحصوات لدى الرجال أكثر من النساء، وأثر المكملات الغذائية والمشروبات في التسبب بحصوات الكلى.

وقال "الفاخري" أن الدراسات الخارجية في أمريكا الشمالية أثبتت أن نسبة تكوين الرجال لحصوات الكلى تصل إلى ١2% أي أن من كل ثماني رجال هناك واحد يصاب بحصوات الكلى مرة واحدة بالعمر وبالنسبة للنساء فالنسبة تصل إلى ٦% ، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "أما في دراسة أجريت في السعودية وجدت أن نسبة تكون الحصوات تصل إلى 80% في الرجال و20% للنساء وزيادة النسبة عند الرجال تعود لعملهم في مهن تكون تعرضهم للشمس عالي جدًا وجفاف بشكل عام وكذلك نوعية الأكل وتناول البروتينات الحيوانية وتزيد بالإصابة".

وعن مساهمة المشروبات في تكون حصوات الكلى، أضاف: "المشروبات محبذة لتقليل حصوات الكلى لكن التي تحتوي على معادن عالية تزيد من نسبة تكون الحصوات لو كانت عصائر طازجة تكون مفيدة في تقليل نسبة تكون الحصوات أما العصائر غير الطازجة قد تزيد من تكون الحصوات".