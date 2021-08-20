شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": جازان سجلت أعلى كمية أمطار لشهر يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المملكة تأثرت بحالة مطرية متطرفة خلال شهر يوليو لهذا العام أثرت على المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وكانت أعلى من المعدل.

وشهد يوليو ايضاً ارتفاع في درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل لأغلب مناطق المملكة.

وتسجل جازت أعلى كمية أمطار في المملكة لشهر يوليو بلغت 102 ملم وتليها خميس مشيط بـ 86 ملم لتكون الأعلى في تاريخها وتأتي تليها أبها ب 85 ملم.