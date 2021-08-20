شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .."المواصفات": المنتجات الأعلى ثمنا ليست دائما بجودة عالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم صحة الاعتقاد السائد بشأن أن هناك علاقة طردية بين السعر وجودة السلع.

وأضافت أن البعض يعتقد أنه كلما ارتفع السعر تحسنت جودة السلع، لكن ذلك لا يعد قاعدة حتمية، لأنه في بعض الأحيان يرتفع سعر المنتج بسبب تكلف الاستيراد والشحن، وليس بسبب جودة المنتج نفسه.

واستشهدت على صحة ذلك بأن هناك منتجات يتم استيرادها من دول بعيدة لذلك يكون سعرها مرتفع، ويكون هناك منتجات مماثلة بجودة أعلى لكنها بسعر أقل لأنها تباع في نفس المدينة التي يتم صنعها فيها.