شكرا لمتابعة خبر عن تغريم مؤسسة 44 ألف ريال لانتهاكها حقوق أصحاب الشيلات والأغاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت مؤسسة الملكية الفكرية تغريم مؤسسة بسبب انتهاك حقوق أصحاب بعض الشيلات والأغاني والمصنفات السمعية والبصرية.

وقالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أنها قامت بتغريم مؤسسة بعد ان قامت بالاحتفاظ بجهاز حاسب آلي وأسطوانات CD تحتوي على مجموعة من الشيلات والأغاني المنسوخة المعدة للبيع. دون الحصول على موافقة من صاحبها.

وغرمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤسسة بـ 44 الف ريال ومصادرة المضبوطات .