شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية بعسير تقيم لقاء الجمعيات التعاونية بالمناطق الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية ، لقاءً مع ممثلي الجمعيات التعاونية في المناطق الجنوبية ويهدف اللقاء لمشاركة اخر التطورات في قطاع الجمعيات التعاونية ومناقشة الملاحظات و المقترحات من قبل ممثلي الجمعيات التعاونية ، وكان ذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير ومدير عام الجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية ومدراء مراكز التنمية الاجتماعية في المناطق الجنوبية .

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الاستاذ هادي بن عايض الشهراني خلال اللقاء على الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات كافّة، وتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي .