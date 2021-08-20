متحدث «الأرصاد»: يوليو شهر تاريخي على المملكة.. ومدينة تسجل الأمطار الأعلى

الرياض - محمد عبدالله - قال حسين القحطاني، المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن شهر يوليو المنصرم، كان شهرًا تاريخيًا على المملكة مناخيًا.

وأوضح القطحاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، أن يوليو شهر تاريخي على المملكة مناخياً من حيث درجات الحرارة وكمية الأمطار.

وأشار متحدث الأرصاد إلى أن خميس مشيط سجلت أمطارًا هي الأعلى في معدلاتها لم تشهدها منذ بداية رصد معلومات الطقس في المملكة.

وكان القحطاني قال قبل يومين، إن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) حذرت من أن التغيرات المناخية الأخيرة لم يسبق لها مثيل منذ آلاف السنين، وستستمر لمئات السنين خاصة التغيرات في المحيطات والصفائح الجليدية ومستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أنها ستؤثر بالفعل على العديد من ظواهر الطقس المتطرفة في كل بقعة من العالم.