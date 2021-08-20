«الصحة»: استكمال جرعتي لقاح كورونا يقي من المتحورات

الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (458) حالة مؤكدة وتعافي (753) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5554) حالة منها (1205) حالات حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (541201) حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي (527189) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (9)حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى (8458) حالة وفاة.