الأرصاد: يوليو الأكثر مطرًا والأعلى حرارة في مناطق السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المملكة تأثرت بـحالة مطرية متطرفة خلال شهر يوليو الماضي، كما أنه كان الأكثر حرارة على أغلب المناطق.

وذكرت الأرصاد -عبر تويتر- أن الحالة المطرية المتطرفة أثّرت على المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية، وكانت أعلى من المعدل، كما شهد يوليو أيضاً ارتفاع في درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل لأغلب مناطق المملكة.

وأضافت أن جازان سجلت أعلى كمية أمطار في المملكة لشهر يوليو بلغت 102 ملم وتلتها خميس مشيط بـ86 ملم لتكون الأعلى في تاريخها، وتلتها مدينة أبها بـ85 ملم.

وأشارت الأرصاد إلى أن حائل والحدود الشمالية هما الأعلى حرارة عن المعدل المناخي لشهر يوليو لهذا العام، بزيادة وصلت إلى درجتين ونصف (2.5˚م) مئوية.

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