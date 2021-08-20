بالفيديو.. استشاري: 3 أسباب لزيادة حصوات الكلى لدى السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - عدَّد استشاري جراحة أمراض وأورام الكلى الدكتور عبد الله الفاخري، أسباب حصوات الكلى والتي تتزايد في السعودية، بنسبة 80% لدى الرجال و20 لدى النساء.

وأضاف الفاخري، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن سبب زيادة نسبة المصابين بحصوات الكلى لدى الرجال أن كثيرا منهم يعملون بمهن يكثر فيها التعرض للشمس والجفاف، فضلًا عن كثرة تناول الرجال للحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية بشكل عام.

واستكمل، أن المشروبات التي تحتوي على صبغيات (مثل العصائر غير الطازجة) أو معادن عالية قد تزيد تكوين الحصوات، مشيرًا إلى أهمية كميات المياه التي يتناولها الإنسان يوميا بمعدل من لترين إلى 3 لترات؛ بحيث تكون مقسمة على ساعات اليوم؛ فإن ذلك يقلل نسبة تكوين الحصوات.