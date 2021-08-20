أخبار «عاجل».. ضبط 2.6 كيلو «كوكايين».. وإحالة صاحب المسيء لأم المؤمنين للنيابة.. ورئيس النصر يسخر من «VAR»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام «كوكايين» مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين، وتم ضبط وإحالة صاحب «فيديو الإساءة» لأم المؤمنين عائشة والمساس بالرسول للنيابة بالرياض، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية آلية رفع إيقاف نشاط المنشآت والإعفاء المالي، فيما سخر رئيس مجلس إدارة نادي النصر من تقنية الفيديو.

ضبط وإحالة صاحب «فيديو الإساءة» لأم المؤمنين عائشة والمساس بالرسول للنيابة بالرياض

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم الجمعة، عن إحالة صاحب «فيديو الإساءة» للسيدة عائشة (رضي الله عنها) والمساس بالرسول (صلى الله عليه وسلم) للنيابة العامة.

وقال متحدث شرطة الرياض، إنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه.

وزارة الموارد البشرية توضح آلية رفع إيقاف نشاط المنشآت والإعفاء المالي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية رفع الإيقاف عن نشاط المنشأة؛ حيث قال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لرفع الإيقاف يلزم تقديم طلب تغيير نشاط وانتظار الموافقة، وخلال أسبوع من الموافقة تُلغى الملاحظة ويتم رفع الإيقاف عن الخدمات».

وعن الإعفاء المالي للمنشآت، أضاف حساب العناية بالعملاء: «شروط الإعفاء من المقابل المالي أن تكون منشأة فردية لا يزيد عدد العمالة فيها على 9 عمال، وأن يكون مالك المنشأة مسجلاً ومتفرغاً بها».

سفارة السعودية بالفلبين تعلن مواعيد جديدة للعمل.. وتوجه «رسالة» لرعايا المملكة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين أن أوقات العمل الرسمي حتى نهاية شهر أغسطس ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً.

وذكرت السفارة -عبر تويتر- أنها تود الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من غدا السبت 21 أغسطس حتى 31 أغسطس الجاري، سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً.

معتمرو الخارج يشيدون بجهود وخدمات السعودية لقاصدي المسجد الحرام

بالتزامن مع سماح المملكة بزيادة أعداد المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام ودخول معتمري الخارج، شهد البيت العتيق تردد لأصداء التكبير والتهليل في أنحائه، بهجة وسرورًا بالعودة التدريجية لأداء العبادات وإقامة المناسك والشعائر الدينية وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الخدمات لينعم قاصدوه بالروحانية والطمأنينة.

النيابة العامة تحدد حالتين لسماع أقوال الشهود في «مكان إقامتهم»

قالت النيابة العامة، إنه يمكن لعضو النيابة أو من ينوب عنه الانتقال إلى مكان الشاهد لسماع شهادته، في حالتين، وهما: المرض أو عارض شديد يمنع الشاهد من الحضور.

إنفاق السعودية على «الأمن السيبراني» 13.7%.. ومسؤول: تخطينا النسبة العالمية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «sirar التابعة لـ«STC، فهد الجطيلي، أن معدل الإنفاق على قطاع الأمن السيبراني في السعودية أعلى من متوسط الإنفاق العالمي، والأعلى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن النمو في الإنفاق العالمي يقدر بـ10.9% سنويًا، قياسًا بينما في المملكة يقدر بنسبة 13.7%.

وزارة الصحة: حالة تؤجل موعد اللقاح.. ولابد من المصارحة بالأعراض قبل التطعيم

أكدت وزارة الصحة أنه يتم تأجيل موعد لقاح كورونا لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)؛ حيث قال الحساب الرسمي لوزارة الصحة «937» عبر موقع «تويتر»: «يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح».

«الحربي»: 6 مناطق تتأثر بحالة مطرية وقد تؤدي لجريان سيول

توقع المهتم بالطقس والفلك، سامي الحربي، حالة مطرية الأسبوع المقبل، تكون ذروتها نهاية الأسبوع وتشمل أجزاء من ست مناطق، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

إحباط تهريب 2.6 كيلوجرام «كوكايين» مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء عدد (6) مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

رئيس النصر يعترف بـ«أخطاء الفيصلي».. ويسخر من الـ«VAR»

أعرب مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن استيائه الشديد من المستوى المخيب الذي ظهر عليه العالمي أمام الفيصلي، مشددًا على أن المردود السيئ لفريق العاصمة لا يبرر الأخطاء الغريبة التي وقع فيها حكم تقنية الفيديو المساعد «الفار».

جرام الذهب في السعودية يبدأ بـ125.19 ريال بعد انخفاض الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، بضغوط هبوط أسعار المعدن النفيس عالميًّا؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة 214.61 ريال (57.23 دولار).

الفنان عبدالرحمن الخطيب بعد تعرضه لـ«وعكة صحية»: ادعوا لي بالشفاء

طلب الفنان عبدالرحمن الخطيب من متابعيه ومحبيه الدعاء له بالشفاء، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

«أبوظبي» تعفي السعوديين والقادمين من 28 دولة من «الحجر الصحي»

أعلنت حكومة أبوظبي تحديث «القائمة الخضراء» للقادمين من الخارج إلى الإمارة؛ حيث قالت دائرة السياحة والثقافة بالإمارة إن القائمة تضم دول ومناطق وأقاليم مسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي المعتمد للوقاية من فيروس كورونا.

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