4 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مدن في المملكة حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، والبالغ 753 حالة.

وسجلت الرياض 113 حالة وجدة 68 ومكة المكرمة 31، وحائل 29، وسجلت بريدة وأبها والمبرز 23 حالة لكل منهم وخميس مشيط 21، وأبوعريش 20، وتبوك 18، وجازان 17، والطائف 16، وسجلت نجران والدمام 15 حالة لكل منهما، وحفر الباطن 13 حالة تعاف.

وتم تسجيل 11 حالة بكل من العارضة وبللسمر، وسجلت ينبع والقنفذة 10 حالات لكل منهما، والجبيل 9، والهفوف وظهران الجنوب 8 حالات لكل منهما وتم تسجيل 7 حالات تعاف بكل من: الباحة والظهران والبدائع ورياض الخبراء وشرورة والعلا ووالعيص، وسجلت 6 حالات تعاف بكل من عرعر والليث والبكيرية، فيما سجلت 5 حالات في كل من سكاكا المدينة المنورة وبيشة ويدمة وخيبر وأضم.

كما سجلت 4 حالات تعاف بكل من الأسياح والخبر وبلجرشي والمذنب والخفجي، و3 حالات بكل من خباش وسميراء وعقلة الصقور والقطيف وصفوى والحناكية ورجال ألمع، فيما سجلت حالتا تعاف بكل من موقق والطوال وميقوع والشنان والدرب ووادي هشبل ومليجة وبقيق ومحايل والكامل والبدع وضرية والمخواة وقلوة وصبيا وبيش ورفحا والنعيرية ووادي الفرع وقرية العليا وأم الدوم والفرشة والجفر.

واقتصرت التعافي على حالة واحدة في كل من: أبوراكة والموسم وبدر الجنوب ورفائع الجمش وفرسان وثار وجديدة عرعر، وعفيف وحبونا، وطريف والرس وسبت العلاية والحائط والقريات وصوير والشملي والغزالة وعيون الجواء ومهد الذهب والمويه والنماص والعقيق وأملج وطبرجل والمظيلف والحجرة وبني حسن والريث ووادي الدواسر وترج والبشائر.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 541201، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 527189، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8458 حالة.