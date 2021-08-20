وزارة التعليم تحدد آلية التوظيف بها.. و4 خطوات للترقيات

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة التعليم ألية التوظيف في مجالات العمل في قطاعات التعليم المختلفة مثل الوظائف التعليمية، والوظائف الرسمية ووظائف الخدمات المساندة، مشيرة إلى ألية التقديم على الترقيات.

​وقالت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني إنها​ اكتساب قيمة تنافسية عبر نوعية وكفاءة مواردها البشرية من خلال توفير الوظائف كماً ونوعاً في إطار زمني محدد، ووفق أسس منهجية متكاملة تتناسب مع استراتيجية الوزارة،​ والمتغيرات الداخلية والخارجية لها تنفيذاً لرؤيتها وأهدافها.​

وأكدت وزارة التعليم أنه يمكن للمواطنين السعوديين طالبي العمل، تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة، إلكترونيًّا، وذلك عن طريق منظومة التوظيف الحكومي جدارة.

التوظيف عبر جدارة

كما أن موقع «جدارة» يوفر خدمة «ساعد» لتوفير الوظائف للخدمات المشمولة بلائحتي المستخدمين ومد الأجور، وتمكن المواطنين من إدخال بياناتهم وإرفاق المستندات اللازمة وليتم توثيق وتدقيق تلك المدخلات واحتساب نقاط الترشيح لجميع المتقدمين من أجل إتاحة المعلومات للمختصين بشؤون الموارد البشرية للجهات الحكومية بما فيها وزارة الخدمة المدنية، وفقًا لوزارة التعليم.

التوظيف عبر طاقات

وتابعت وزارة التعليم أن التقديم على وظائف الوزارة يمكن أن يكون من خلال موقع «طاقات» وهو منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتمتد لتغطي القطاعين العام والخاص، ويقدم خدمات التوظيف والتدريب وتبادلها مع الجهات ذات العلاقة بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

ترقيات وزارة التعليم

وتقدم وزارة التعليم حلول إلكترونية لتقديم منسوبيها على الترقية الوظيفية عبر نظام فارس​، من القائمة الرئيسة للأنظمة الإلكترونية للوزارة، ويتطلب على جميع المتقدمين مطابقة البيانات في النظام مع بيانات المتقدم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع إرفاق كافة الوثائق والمؤهلات الأخيرة التي حصل عليها المتقدم على الترقية.

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