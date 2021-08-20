بالفيديو.. شارع الموت يحصد الأرواح بالرياض.. والسكان يروون حكايات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت قناة الإخبارية في تحليل استقصائي لها عن أن أحد الشوارع السكنية بحي النسيم في الرياض تحول إلى شارع للموت بسبب السرعة الجنونية والتفحيط وتجمهر المراهقين وارتفاع في الحوادث المأساوية وغيابٌ لحلول الجهات المسؤولة.

وذكر تقرير الإخبارية أنه توجد مساجد ومدارس ومستشفيات على جانبي الطريق دون وجود نقاط لعبور المشاة والأطفال وحمايتهم من المركبات المسرعة؛ لدرجة أن السكان أطلقوا عليه اسم شارع الموت.

وقال أحد السكان أنهم يسمعون يوميًّا بحوادث دهس في الشارع، وأضاف ساكن آخر أن ابنه توفي في حادث بالشارع أثناء عبوره الطريق هو وأخيه الصغير، حيث توفي ابنه ونجا الآخر.

وأضاف أحد السكان أن سيارة مسرعة صدمت عاملًا وقذفته لمسافة أكثر من 20 مترًا، وأن العامل حاليًا في شبه غيبوبة وأطرافه الأربعة لا تتحرك.

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