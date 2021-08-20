إحصاء رسمي: انخفاض إصابات كورونا النشطة والحرجة في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1205 حالات، فيما تم أمس الخميس تسجيل 1234 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تم تسجيل 5554 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 5858 حالة، وذلك بانخفاض قدره 304 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و753 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 541201، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 527189، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8458 حالة.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا بالسعودية تجاوز الـ33 مليون جرعة، منذ بدء جملة التطعيم حتى الآن.

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