الجوازات السعودية: 7 معلومات مهمة عن تأشيرة الخروج النهائي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات نحو 7معلومات مهمة عن تأشيرة الخروج النهائي تتعلق بشروط إصدارها وإلغائها والغرامة المالية في حال عدم المغادرة خلال المدة المحددة، ردًا على استفسارات المقيمين.

ومن أبرز المعلومات التي قدمتها الجوازات عن تأشيرة الخروج النهائي هي إمكانية إصدار التأشيرة من خلال الخدمات الإلكترونية للجوازات بشرط أن يكون متبقيًا في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يومًا وأكثر.

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

واشترطت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أيضًا سداد جميع المخالفات المرورية، وألا توجد مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأكدت الجوازات السعودية، عدم إمكانية السماح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها على موقع «تويتر» أنه يتم الإسقاط بعد نهاية تأشيرة الخروج النهائي مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

فيما أشارت الجوازات إلى أن: «إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه ما زال مسجل بالنظام في سجلك» ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي على «تويتر».

عقوبة عدم المغادرة

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها على «تويتر» أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال، مؤكدة أن سريان هوية مقيم يعد شرطًا عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

بينما أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة يشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد، حتى لو كانوا خارج المملكة.

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