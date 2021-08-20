وزارة الصحة: 7 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 123 إصابة جديدة، من إجمالي 458 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 71 حالة، والقصيم 45 حالة، والشرقية 42 حالة، وجازان 39 حالة، وعسير 30 حالة، والمدينة المنورة 27 حالة، ونجران 25 حالة، وحائل 14 حالة، وتبوك 13 حالة، والجوف 11 حالة، والحدود الشمالية 10 حالات، والباحة 8 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و753 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 541201، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 527189، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8458 حالة.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا في الممكلة تخطى حاجز الـ33 مليون جرعة -وفقًا لإحصائيات أمس الخميس- منذ بدء حملة التطعيم حتى الآن، وذلك عبر 587 مركزًا بجميع المناطق..

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