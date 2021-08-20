«التعليم»: برامج دراسية مطورة للعام الدراسي الجديد تناسب الطلاب ذوي الإعاقة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الدكتورة حصة آل مشعان، المديرة العامة لإدارة التربية الخاصة في وزارة التعليم، تقديم خطط دراسية وبرامج تعليمية مطورة للعام الدراسي الجديد بما يتناسب مع خصائص طلاب ذوي الإعاقة.

وأضافت مدير عام التربية الخاصة في تصريحات لبرنامج «برنامج 120»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الجمعة، أنه تم العمل على ملائمة هذه الخطط الدراسية مع نظيرتها للتعليم العام بحيث يكون محتواها متلائم مع خصائص طلاب ذوي الإعاقة لتحقيق التعليم المنصف والشامل وفرص التعلم مدى الحياة.

مشيرًا إلى أنه لإتاحة فرص التعليم المتكافئة للطلاب ذوي الإعاقة تم تحديد مناهج التربية الخاصة بإضافة مواد الإنجليزي والتربية البدنية والدفاع عن النفس من الصف الأول الابتدائي، وكذلك الدراسات الاجتماعية المهارات الرقمية من الصف الرابع الابتدائي مع إضافة حصص نشاط وحصص تدريب مهنية وزيادة فرص التعلم وتحسين نواتج التعلم.

وأضافت أنه تم إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام مع إضافة نشاط متحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة.