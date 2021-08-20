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وزارة الصحة: 9 وفيات بكورونا.. و458 إصابة جديدة بالفيروس

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و753 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 541201، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 527189، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8458 حالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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