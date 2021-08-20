«محمد بن نورة» يقدم إسكان مؤقت لقوات أمنية بالعرين.. وأمير عسير يكرمه

الرياض - محمد عبدالله - كرم أمير منطقة عسير، الأمر تركي بن طلال، المواطن «محمد بن نورة» لمبادرته في تقديم إسكان نموذجي مؤقت لقوات أمنية في مركز العرين.

وذكرت إمارة عسير -عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال، وخلال إنجازه جدول أعماله بمحافظة النماص شمال أبها، قام بتكريم المواطن محمد بن سعيد بن نورة، نظير مبادرته بتقديم إسكان نموذجي مؤقت لقوات أمنية كانت تؤدي مهمتها في مركز العرين شرق عسير.

وأكد أمير عسير أن «من يجتهد في عمله بإخلاص للوطن والمواطن، سيجد العزة والمعزة في كل المواطن».

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