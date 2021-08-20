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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن موعد ومكان إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2021

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GMT 10:53 20.08.2021انسخ الرابط

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد ومكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، "سيقام ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في ".

وستقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 سبتمبر في منطقة الغرب بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.

وسيقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر.

يشار إلى أن مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بالنسبة لشرق آسيا ستقام في كوريا الجنوبية في 17 و20 أكتوبر.

وبعد الانتهاء من الأدوار الإقصائية ستقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر في السعودية.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي اضطر إلى تغيير نظام البطولة بسبب قيود السفر المطبقة في العديد من الدول بسبب فيروس ، ومن ثم تقرر حسم أدوار خروج المغلوب من خلال مباراة واحدة فقط وليس ذهابا وإيابا كما كان الحال من قبل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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