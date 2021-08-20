سجلت المدينة المنورة والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 43 درجة مئوية تلتها مكة ووادي الدواسر وبريدة بـ42 درجة، والرياض بـ41 درجة، في حين كانت أقل درجة حرارة مسجلة في السودة بواقع 25 درجة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة المنورة الأعلى حرارة والسودة الأقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.