المدينة المنورة الأعلى حرارة والسودة الأقل

سجلت المدينة المنورة والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 43 درجة مئوية تلتها مكة ووادي الدواسر وبريدة بـ42 درجة، والرياض بـ41 درجة، في حين كانت أقل درجة حرارة مسجلة في السودة بواقع 25 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.