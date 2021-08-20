شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 458 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 753 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (458) حالة مؤكدة وتعافي (753) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5554) حالة منها (1205) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (541201) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (527189) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى (8458) حالة وفاة .

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).