وزير الثقافة يعلق على صورته أمام نصب المتنبي في بغداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على صورة له أمام النصب التذكاري للشاعر العراقي أبو الطيب المتنبي وسط العاصمة بغداد يوم أمس بأبيات شعرية من إحدى القصائد للشاعر الراحل.

ونشر وزير الثقافة في حسابه على تويتر صورة له من أمام النصب التذكاري وعلق عليها بالقول:

أَعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ

وَخَيْر جَلِيسٍ فِي الزَّمَان كِتَابُ

العراق ضيف شرف معرض الرياض

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أعلن يوم أمس عن اختيار جمهورية العراق الشقيقة ضيف شرف النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وزير الثقافة ينوه بالثقافة العراقية

وقال سمو وزير الثقافة : “إن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، ومنها المجال الثقافي”، منوهًا بالثقافة العراقية وعمقها وتنوعها وهو ما سيُثري فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته المقبلة، حيث سيسهم اختيار العراق ضيف شرف المعرض في خلق مساحة تفاعلية كبيرة بين الجمهور السعودي وبين المثقفين العراقيين وإنتاجاتهم الفكرية والإبداعية”.

معرض الرياض للكتاب

ومن المقرّر أن تقام الدورة المقبلة من المعرض في واجهة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظيم المعرض وفق رؤية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته بوصفه أكبر معرض للكتاب في المنطقة من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوُّع برامجه الثقافية.



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