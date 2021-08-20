، القتل حدًا لطاعن رجل الأمن وسقوط متوالٍ لتجار المخدرات.."الداخلية في أسبوع" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إنجازات تتواصل.. ضبط مخالفي احترازات وإقامة وبيئة وتمديد للتأشيرات بلا رسوم

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 6 وحتى 12 محرم 1443هـ، الموافق 14 وحتى 20 أغسطس 2021م، حيث أشارت إلى أن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة آلياً من دون رسوم أو مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى تاريخ 23/ 2/ 1443 هجري الموافق 30/ 9/ 2021 ميلادي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وتضمن الفيديو تنفيذ حكم القتل حداً في جانِ وذلك بإقامة حد الحرابة عليه لترصده لأحد رجال الأمن أثناء تأدية عمله وطعنه عدة طعنات مما أدى لوفاته، وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية، وتكفيره لرجال الأمن.

وتضمن الفيديو أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ألقت القبض على (4 ) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (6, 4) كيلو جرام من مادة الشبو المخدرة، كما قبضت على (3) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وعلى مواطن بمنطقة الرياض، ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر، و(2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت إلى بدء الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" لمستشفيات قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لها بمختلف مدن ومناطق المملكة، لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة علاجية مميزة.

ولفت إلى أن المديرية العامة للجوازات، استكملت جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم، وإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتضمن الفيديو قيام الدوريات الميدانية التابعة للمجاهدين بقطاع هروب بمنطقة جازان، بالقبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته ( 380) كيلو جراماً من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

وأشار إلى ضبط (12,862) ألف مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، وذلك خلال الفترة من 26/ 12 /1442 هجري وحتى 3/ 1/ 1443 هجري.

ولفت إلى أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت (165) مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة كما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام، في مناطق (جازان، ومكة المكرمة، وعسير)، (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات.

وتضمن الفيديو رصد (22,158) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة، خلال الفترة من 29/ 12/ 1442هجري وحتى 6/ 1/1443 هجري.

وبيّن أن المركز الوطني للعمليات الأمنية، استقبل (1,316,588) مكالمة، خلال شهر ذي الحجة 1442هجري، عبر رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.