، أسبوع رياضي حافل: أندية دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة

اختُتِم أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، ما يميزه تنوع الأخبار في مختلف الرياضات، وهو ما جعلها محور حديث الرأي العام المحلي والعالمي، حيث لم تغب عنه الإثارة والتشويق، والتي كانت حاضرة في كل المنافسات الرياضية.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

ففي الشأن المحلي، طغت أخبار حصول الأندية الكبار على شهادة الكفاءة المالية التي كانت عقبة أمامها لتسجيل لاعبيها الجدد، الأبرز بالمشهد الرياضي في المملكة، أما في الشأن العالمي كان خبر وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة، ورفض النجم الفرنسي كليان مبابي التجديد مع ناديه الأبرز عالمياً.

إليكم أبرز الأحداث:

وفاة مشجع أهلاوي في مباراة الفيصلي

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الاتحاد ينهي علاقته مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش

https://sabq.org/Kz5GfN

عمومية الاتحاد تكشف عجز في الميزانية 133 مليون ريال

https://sabq.org/JDjH96

الإصابة تنهي موسم البرازيلي فرناندو أندرادي مع الفيحاء

https://sabq.org/HBqGPx

إدارة ادي الطائي تطالب اتحاد القدم بالمساواة

https://sabq.org/jb4drQ

الاتحاد يحقق فوز ه الأول هذا الموسم على حساب الرائد

https://sabq.org/fqKvbd

الانضباط تغرم الاتحاد والرائد وأبها والباطن

https://sabq.org/HjsbN8

اتحاد القدم يعدل لوائح مرتبات اللاعبين المحليين ويؤكد مواصلة العمل لتوثيق البطولات

https://sabq.org/YctsQL

"توكلنا" يكشف طريقة استعراض تذاكر مباريات دوري المحترفين في التطبيق

https://sabq.org/7cq6PG

عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل مجدداً حول مستقبله مع النصر

https://sabq.org/d4cGLt

ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان يطمئن على صحة خالد الزيلعي

https://sabq.org/shBxVW

"السلمي" يؤكد أن مكافأة بطل الأندية العربية لن تتغير.. ولا وجود للشوط الإضافي في نهائي الاتحاد والرجاء

https://sabq.org/qRL2sg

الاتحاد والأهلي والشباب يحصلان على شهادة الكفاءة المالية

https://sabq.org/hFtTWv

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https://sabq.org/FLjmzc

وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة في كابول

https://sabq.org/8L7RXT

بايرن ميونخ يتوج بكأس السوبر الألماني

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مجموعات نارية للمنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية

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"مبابي" يرفض التجديد مع ناديه

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