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أعلن القصر الملكي في ماليزيا اليوم، تعيين إسماعيل صبري رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.
وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أن التعيين جاء بعد مشاورة الملك عبدالله أحمد شاه لسلاطين البلاد في مؤتمر خاص، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التاسع للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت.
وكان "صبري" الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة، قد تمكّن من حشد تأييد أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 نائباً من أصل 220 نائباً برلمانياً.
"إسماعيل صبري" رئيساً جديداً للوزراء في ماليزياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-20
أعلن القصر الملكي في ماليزيا اليوم، تعيين إسماعيل صبري رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.
وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أن التعيين جاء بعد مشاورة الملك عبدالله أحمد شاه لسلاطين البلاد في مؤتمر خاص، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التاسع للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت.
وكان "صبري" الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة، قد تمكّن من حشد تأييد أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 نائباً من أصل 220 نائباً برلمانياً.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
03:03 PM
سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت
أعلن القصر الملكي في ماليزيا اليوم، تعيين إسماعيل صبري رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لمحيي الدين ياسين الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.
وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أن التعيين جاء بعد مشاورة الملك عبدالله أحمد شاه لسلاطين البلاد في مؤتمر خاص، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التاسع للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية غداً السبت.
وكان "صبري" الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة، قد تمكّن من حشد تأييد أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 نائباً من أصل 220 نائباً برلمانياً.
، "إسماعيل صبري" رئيساً جديداً للوزراء في ماليزيا ،
المصدر : الخليج 365
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