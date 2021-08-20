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أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساء

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الدمام - شريف احمد - "الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان - 0059

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / "الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان جيزان 12 محرم 1443 هـ الموافق 20 أغسطس 2021 م واس نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، و أبوعريش، و أحد المسارحة، و بيش، و جازان، و صامطة، وصبيا، وضمد. وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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