شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان - 0059

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / "الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان جيزان 12 محرم 1443 هـ الموافق 20 أغسطس 2021 م واس نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، و أبوعريش، و أحد المسارحة، و بيش، و جازان، و صامطة، وصبيا، وضمد. وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.