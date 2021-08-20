الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان حتى الـ8 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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