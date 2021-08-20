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تغريم مؤسسة 44 ألف ريال انتهكت حقوق أصحاب الشيلات والأغاني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

تغريم مؤسسة 44 ألف ريال انتهكت حقوق أصحاب الشيلات والأغاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة الملكية الفكرية تغريم مؤسسة 44 ألف ريال بسبب انتهاك حقوق أصحاب بعض الشيلات والأغاني والمصنفات السمعية والبصرية.

وقال متحدث الهيئة : مؤسسة قامت بانتهاك حقوق مصنفات سمعية منها الشيلات والأغاني تم فيها معاقبة المؤسسة المخالفة بمبلغ مالي ومصادرة المضبوطات.

الشيلات
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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