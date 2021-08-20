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شكرا لقرائتكم تغريم مؤسسة 44 ألف ريال انتهكت حقوق أصحاب الشيلات والأغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20
تغريم مؤسسة 44 ألف ريال انتهكت حقوق أصحاب الشيلات والأغاني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مؤسسة الملكية الفكرية تغريم مؤسسة 44 ألف ريال بسبب انتهاك حقوق أصحاب بعض الشيلات والأغاني والمصنفات السمعية والبصرية.
وقال متحدث الهيئة : مؤسسة قامت بانتهاك حقوق مصنفات سمعية منها الشيلات والأغاني تم فيها معاقبة المؤسسة المخالفة بمبلغ مالي ومصادرة المضبوطات.
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