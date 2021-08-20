شكرا لقرائتكم تغريم مؤسسة 44 ألف ريال انتهكت حقوق أصحاب الشيلات والأغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20 تغريم مؤسسة 44 ألف ريال انتهكت حقوق أصحاب الشيلات والأغاني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مؤسسة الملكية الفكرية تغريم مؤسسة 44 ألف ريال بسبب انتهاك حقوق أصحاب بعض الشيلات والأغاني والمصنفات السمعية والبصرية. وقال متحدث الهيئة : مؤسسة قامت بانتهاك حقوق مصنفات سمعية منها الشيلات والأغاني تم فيها معاقبة المؤسسة المخالفة بمبلغ مالي ومصادرة المضبوطات.

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