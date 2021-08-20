، إحباط محاولات لتهريب أكثر من 2.6 كيلو جرام من "الكوكايين" مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، من إحباط محاولاتٍ لتهريب كميةٍ من مادة "الكوكايين" المخدّرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلو جرام، عُثر عليها مُخبأةً داخل أحشاء (6) مسافرين قَدِموا إلى المملكة عبر المطار.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي في (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلو جرام من "الكوكايين".
وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه -بفضل من الله- تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقاً لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثل ذلك في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.
وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 02:42 PM
قَدِموا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمامإحباط محاولات لتهريب أكثر من 2.6 كيلو جرام من "الكوكايين" مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، من إحباط محاولاتٍ لتهريب كميةٍ من مادة "الكوكايين" المخدّرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلو جرام، عُثر عليها مُخبأةً داخل أحشاء (6) مسافرين قَدِموا إلى المملكة عبر المطار.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي في (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلو جرام من "الكوكايين".
وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه -بفضل من الله- تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقاً لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثل ذلك في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.
وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء.
، إحباط محاولات لتهريب أكثر من 2.6 كيلو جرام من "الكوكايين" مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولات لتهريب أكثر من 2.6 كيلو جرام من "الكوكايين" مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.