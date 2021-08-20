- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1390 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي، ورفع معدلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية من خلال مبادرات التوعية التي تنفذها الأمانة مثل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 02:36 PM
نفذت 1390 جولة على المنشآت التجارية والغذائيةأمانة الشرقية تضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1390 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي، ورفع معدلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية من خلال مبادرات التوعية التي تنفذها الأمانة مثل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
، أمانة الشرقية تضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.