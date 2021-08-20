محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة. قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-20 سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة. 20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 02:15 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجّلت قطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 143 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية إلى تماثل 193 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 226996 حالة. ، قطر تسجّل 143 إصابة جديدة بكورونا و193 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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