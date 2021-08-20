شكرا لمتابعة خبر عن إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلوجرام.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي بعدد 6 من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه.

وأضافت أنه بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلوجرام من "الكوكايين".

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء.