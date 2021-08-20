اخبار السعوديه

السفارة في نيوزيلندا: تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في نيوزيلندا: تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ويلينغتون (صدى):

أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، عن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد المستوى الرابع إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الساعة 11:59 مساء.

وذكرت السفارة بأن ذلك جاء بعد رصد 11 إصابة محلية بفيروس المستجد اليوم الجمعة في نيوزيلندا.

وأضافت أن مجموع المصابين أصبح 31 حالة، حيث تم رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون، فيما تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12 - 15 سنة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا