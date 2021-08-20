شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في نيوزيلندا: تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ويلينغتون (صدى):

أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، عن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد المستوى الرابع إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الساعة 11:59 مساء.

وذكرت السفارة بأن ذلك جاء بعد رصد 11 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة في نيوزيلندا.

وأضافت أن مجموع المصابين أصبح 31 حالة، حيث تم رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون، فيما تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12 - 15 سنة.