شكرا لمتابعة خبر عن مؤسس "تحدث العربية": مقابلات التوظيف بلغة أخرى "مخالفة نظامية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مؤسس مبادرة "تحدث العربية" عبد الإله الأنصاري أن إجراء مقابلات التوظيف بلغة أخرى أجنبية يعد مخالفة نظامية.

وأوضح الأنصاري أنه لا يجوز إجراء مقابلات التوظيف داخل المملكة بلغة أخرى أجنبية غير اللغة العربية.د، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة للأنظمة واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء والجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف الأنصاري أن بعض موظفي الجهات الحكومية يتحدثون فيما بينهم باللغة الإنجليزية بالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أت أن هناك أنظمة تجرّم التحدث ومخاطبة الجهات الحكومية بغير اللغة العربية، وفقاً للمادة الأولى من نظام الحكم التي تنص على أن المملكة دولة مسلمة والعربية هي لغتها الرسمية.