شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق محلات تجارية بسبب عدم "التحصين" في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت فرق أمانة منطقة الرياض بمشاركة الجهات الأمنية، جولات تفتيشية مفاجئة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بالإجراءات الاحترازية، خاصة تحصين العاملين بها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة الرياض عبر " تويتر " أن فرق الأمانة تغلق محلات تجارية؛ بسبب عدم تحصين العاملين بها.

كما راجعت فرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الجولات، أنظمة العمل الخاصة ببعض العاملين في تلك المحلات.