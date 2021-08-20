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بالفيديو.. إغلاق محلات تجارية بسبب عدم "التحصين" في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت فرق أمانة منطقة الرياض بمشاركة الجهات الأمنية، جولات تفتيشية مفاجئة؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بالإجراءات الاحترازية، خاصة تحصين العاملين بها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة الرياض عبر " تويتر " أن فرق الأمانة تغلق محلات تجارية؛ بسبب عدم تحصين العاملين بها.

كما راجعت فرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الجولات، أنظمة العمل الخاصة ببعض العاملين في تلك المحلات.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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