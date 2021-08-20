شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدرب إسعافات أولية يروي قصة طفل توفى بسبب حبة طماطم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى مدرب إسعافات أولية عن قصة طفل توفى وعمره 9 سنوات؛ بسبب ابتلاعه حبة طماطم.

وقال المدرب أن سبب وفاة الطفل هو ابتلاعه حبة طماطم ولم يتمكن شقيقه من إنقاذه، ولم يعرف كيف يتصرف، فقم باحتضان أخاه وألقاه على الأرض.

وتابع أن حالات الاختناق يمكن تجاوزها بخطوات بسيطة تشمل، التحلي بالهدوء وعدم التوتر، وأن يكون الشخص الساعد خلف المصاب.

وأشار إلى ضرورة التأكد من وضعية اليد، لتكون أعلى السرة ووضع اليد الثانية فوق الأولى، ويبدـ الضغط من أسفل إلى أعلى 5 أو 6 مرات، حتى يخرج الجسم الغريب من فم المصاب.