شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لكرم طفل سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كرم طفل سعودي يصر على استضافة مذيع إحدى القنوات المحلية الذي قابله ضمن تغطية عن الإبل وحياة الصحراء.

وبين الفيديو مقابلة تليفزيونية يرجح أنها كانت في فصل الشتاء، طفل ربما لا يتخطى عمره الـ 10 سنوات، يصر على استضافة المذيع على العشاء، أو أقلها تقديم القهوة له أو الشاي، وكرر الإعلامي اعتذاره.

ونال المقطع إشادات واسعة بين النشطاء ، وأثنوا على تصرف الطفل الذي أظهر الكرم العربي الأصيل في أبهى صوره.