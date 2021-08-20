شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتقدم بشكوى في منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم أوروبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت المملكة شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات "أحادي الإيثيلين جلايكول" من المملكة.

وقالت المملكة في الشكوى إن رسوم الإغراق التي تم فرضها في 12 يونيو 2021 ولمدة ستة أشهر تتعارض مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة 1994.

وأضافت ان رسوم مكافحة الإغراق بلغت 11.1% على واردات "أحادي الإيثيلين جلايكول" من المملكة، وشملت جميع الشركات السعودية.

ومن ضمنها حسب البيا "ينساب" و"كيان"، والشرقية للبتروكيماويات "ﺷﺮق" وينبع السعودية للبتروكيماويات "ينبت"، والعربية للبتروكيماويات "بتروكيميا".