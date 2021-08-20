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تحذير من سفارة السعودية بنيوزلندا لـ«رعايا المملكة» بسبب تطورات فيروس كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية بنيوزلندا، تحذيرات بخصوص انتشار فيروس في البلاد؛ حيث أشارت إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزلندية.

وقال الحساب الرسمي للسفارة بنيوزلندا عبر موقع «تويتر»: «تود السفارة التنبيه على المواطنين المقيمين بنيوزلندا بأنه تم رصد 11 حالة محلية مصابة بفيروس كورونا ليصبح المجموع 31 حالة، وقد تم تمديد حالة الطوارئ للمستوى الرابع في أنحاء البلاد حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس».

وأضافت: «تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12 إلى 15 عامًا»، مطالبة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزلندية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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