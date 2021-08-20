وزارة الصحة: حالة تؤجل موعد اللقاح.. ولابد من المصارحة بالأعراض قبل التطعيم

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أنه يتم تأجيل موعد لقاح كورونا لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «جاني زكام قبل أسبوع، هل أخذ جرعة لقاح كورونا؟».

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة «937» عبر موقع «تويتر»: «يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح».

وأضاف: «يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية».

وأتم: «بشكل عام الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح: الشعور بالتعب والصداع -ألم في موضع الحقن- آلام في العضلات والشعور بالتوعك-ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم ويمكن تناول مسكن للألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة».

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