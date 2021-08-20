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منصة «أبشر» تحدد المسموح والممنوع في عملية تحديث «رقم الجوال»

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة «أبشر» عن آلية تحديث رقم الجوال الخاص بالمستفيدين عبر المنصة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أبي لا يستطيع الذهاب لأجهزة الخدمة الذاتية، هل هناك إجراء آخر لتحديث الرقم من دون حضوره؟».

ورد الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر»: «يتم تحديث رقم الجوال من أحد أجهزة الخدمة الذاتية أو حجز موعد لزيارة أحد موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية فقط».

وأضاف: «لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في منصة أبشر من خارج المملكة ويلزم حضور صاحب الحساب شخصياً لأحد أجهزة الخدمة الذاتية أو بزيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية».

وتابع: «لحجز الموعد لستِ بحاجة تسجيل الدخول إلى حسابك يرجى الدخول لموقع أبشر عبر الرابط (http://absher.sa) ومن خلال تبويب المواعيد النقر على القطاع المراد مراجعته».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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