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وزير الثقافة ينشر صورة خاصة بجوار «نصب المتنبي».. ويستشهد بـ«بيت شعر»

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الرياض - محمد عبدالله - نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان صورة له بجوار النصب التذكاري للشاعر أبو الطيب المتنبي في بغداد بمناسبة اختيار العراق ضيف شرف معرض الرياض للكتاب 2021م.

واستشهد وزير الثقافة -عبر تويتر- ببيت شعر للمتنبي قال فيه:

أعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْج سَابِحٍ ... وَخَيْر جَلِيْسٍ في الزَّمان كِتابُ

وكان الوزير بن فرحان قد أعلن أمس الخميس أن العراق هي ضيف شرف معرض الرياض للكتاب، قائلًا: «العراق ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.. أهلاً بعراق العروبة والثقافة والأدب».

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب من المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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