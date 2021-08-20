سفارة السعودية بالفلبين تعلن مواعيد جديدة للعمل.. وتوجه «رسالة» لرعايا المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين أن أوقات العمل الرسمي حتى نهاية شهر أغسطس ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً.

وذكرت السفارة -عبر تويتر- أنها تود الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من غدا السبت 21 أغسطس حتى 31 أغسطس الجاري، سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً.

وطالبت السفارة المواطنين المقيمين في الفلبين بالالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية فيما يخص فيروس كورونا حفاظاً على سلامتهم.

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