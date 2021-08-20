محمد بن مسعود - الدمام - تمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تمّ تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- والمساس بجانب المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة. 20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 01:00 PM تمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية الرياض.. القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرياض.. القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تمّ تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- والمساس بجانب المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ،

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