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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 12:58 PM
طقس مستقر على معظم مناطق المملكة"الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير ،
المصدر : الخليج 365
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