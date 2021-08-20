، "الأرصاد": فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.