ارتفاع أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يسجل 215.18 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية وفي الأسواق العالمية التي تأثرت بتنامي المخاوف حيال انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1785.93 دولار للأونصة قبل افتتاح بورصات أوروبا، ليرتفع الآن نحو 0.4 بالمئة في الأسبوع، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1788.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأونصة وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2339.92 دولار لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس آذار 2020، لينزل قرابة 12 بالمئة.

سعر الذهب في السعودية وارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 215.18 ريال مرتفعًا بما يوازي 0.52 ريال عن يوم أمس فيما صعد سعر عيار 22 ليصل إلى 197.53 ريال للجرام، فيما وصل سعر الجرام عيار 21 حوالي 188.28 ريال.

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