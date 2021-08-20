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زياد الشواطي في ذمة الله إثر حادث سير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

زياد الشواطي في ذمة الله إثر حادث سير

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم الجمعة الشاب زياد بن علي بن عوض الشواطي أحد أبناء محافظة أحد رفيدة؛ متأثرًا بإصابته في حادث سير وقع له قبل أسبوع ما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة.

وستتم الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بجامع ابن صمان بالمحافظة ودفنه بمقبرة لزمة آل الشواط والعزاء بمنزل ذويه بقرية مخبا.

متابعات الخليج 365 ” تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذويه وأفراد قبيلته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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